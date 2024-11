Kasper & Detroit feiern Vier-Tore-Sieg – Pleite für Rossi

Der Kärntner Marco Kasper hat in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL mit den Detroit Red Wings einen Sieg errungen.

Seine Mannschaft jubelte am Montag (Ortszeit) in New York über einen 4:2-Erfolg gegen die New York Islanders. Der Vorarlberger Marco Rossi musste indessen mit den Minnesota Wild eine 1:4-Niederlage gegen die Winnipeg Jets einstecken.

Kasper bei Detroit-Sieg ohne Torbeteiligung

In New York dominierten die Red Wings vor allem im letzten Spieldrittel, in dem sie gleich drei Tore erzielten. Nach einem Vorsprung von 2:1 für die Islanders nach zwei Dritteln erzielte Dylan Larkin nach 51 Minuten den Ausgleichstreffer. Nur zwei Minuten später legte Lucas Raymond zur 3:2-Führung nach. Drei Sekunden vor Spielschluss traf Simon Edvinsson zum 4:2 ins leere Tor, nachdem die Islanders zur Stärkung der Offensive ihren Goalie herausgenommen hatten. Kasper (20) blieb ohne Tore oder Assists.

Verteidiger Moritz Seider von den Detroit Red Wings sorgte zuvor nach einem frühen Rückstand gegen die New York Islanders noch im ersten Drittel für den 1:1-Ausgleich und leitete mit seinem zweiten Saisontreffer die Wende zum 4:2-Sieg ein. Insgesamt war es seine zwölfte Torbeteiligung in der Saison.

Auch für den 23-jährigen Rossi gab es am Montag keine Tore oder Assists. Sein Team unterlag nach dem Eröffnungstreffer nach acht Minuten durch Jake Middleton den Winnipeg Jets, die im Anschluss vier Tore erzielten. Alex Iafallo traf gleich zwei Mal, auch Nino Niederreiter und Adam Lowry beförderten den Puck ins Netz.

Erfolge auch für Ottawa und San Jose

Erfolgreicher Abend hingegen für die deutschen Eishockey-Profis in der NHL: Alle vier Spieler, die in der Nacht zu Dienstag in der nordamerikanischen Profiliga im Einsatz waren, feierten mit ihren Teams Siege. Moritz Seider und Nico Sturm trafen dabei selbst, Tim Stützle sammelte einen Assist. Deutschlands Nationaltorhüter Philipp Grubauer blieb beim 3:2 der Seattle Kraken über die Anaheim Ducks ohne Spielminute.

In der Atlantic Division bleibt Detroit knapp vor Stützles Ottawa Senators, die 4:3 gegen die Calgary Flames gewannen. Der 22-jährige Stützle steuerte einen Assist zum zwischenzeitlichen 4:2 durch Brady Tkachuk bei und steht nun bei 25 Torbeteiligungen in 21 Einsätzen.

Sturm feierte bei seinem Comeback für die San Jose Sharks einen deutlichen Erfolg über die Los Angeles Kings. Beim 7:2 traf Sturm, der zuletzt fünf Spiele verletzungsbedingt verpasst hatte, zur 1:0-Führung. Zwar drehten die Kings die Partie zwischenzeitlich auf 1:2. Doch durch ein starkes Schlussdrittel siegte San Jose erstmals seit sieben Spielen wieder in der regulären Spielzeit.

