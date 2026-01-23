Kasper mit Assist bei 3:4 der Wings gegen die Wild

Österreichs Legionär Marco Kasper hat am Donnerstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL einen Assist beigesteuert.

Er konnte damit aber die knappe 3:4-Niederlage seiner Detroit Red Wings in der Overtime gegen Gastgeber Minnesota Wild nicht verhindern. Kasper hält damit in dieser Saison in 51 Spielen bei zehn Scorerpunkten (4 Tore, 6 Assists). Matchwinner in Minnesota war Kirill Kaprizov mit zwei Treffern, darunter dem „Goldtor“ in der Verlängerung, und einem Assist.

In der nordamerikanischen Eishockey-Frauen-Profiliga PWHL hat auch Anna Meixner einen Assist geschafft. Österreichs Nationalteam-Kapitänin leistete diesen zum 5:0-Endstand beim Sieg der Vancouver Goldeneyes gegen die Toronto Sceptres. Es war Meixners Debüt für ihren neuen, in dieser Saison in die PWHL eingestiegenen Club. Die 31-Jährige war am vergangenen Wochenende von Ottawa Charge nach Kanada zum Tabellenletzten transferiert worden. Jeweils drei Spielerinnen sind von Ottawa nach Vancouver bzw. umgekehrt gewechselt.

(APA) / Bild: Imago