Kasper nach 2022 zum zweiten Mal Österreichs Spieler des Jahres

Marco Kasper ist zum zweiten Mal nach 2022 zu Österreichs Eishockey-Spieler des Jahres gewählt worden.

Der für die Detroit Red Wings spielende 21-Jährige gewann die unter Experten und Expertinnen durchgeführte Wahl mit 78 Punkten vor Zürich-Legionär Vinzenz Rohrer (52) sowie dem ebenfalls in der NHL für Vancouver spielenden Marco Rossi (38). Auf Platz vier folgte mit der in Nordamerikas Frauen-Liga PWHL engagierten Theresa Schafzahl die erste Frauen-Teamspielerin.

(APA) / Bild: Imago