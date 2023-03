Kasper vor NHL-Debüt mit Detroit

Österreichs Eishockey-Hoffnung Marco Kasper steht vor seinem NHL-Debüt.

Der 18-Jährige wurde von den Detroit Red Wings, von denen er im NHL-Draft 2022 an achter Stelle ausgewählt wurde, am späten Donnerstagabend in den Kader berufen. In der Nacht auf Samstag treffen die Red Wings auswärts auf die Winnipeg Jets (um 02:00 Uhr live auf Sky Sport Mix – streame mit dem SkyX-Traumpass).

Der gebürtige Innsbrucker absolvierte die aktuelle Saison beim schwedischen Verein Rögle BK. Nach dem Playoff-Aus mit Rögle bekommt der junge Center nun die Chance, sich in der besten Eishockey-Liga der Welt zu beweisen.

Detroit hat in der NHL wohl keine Chance mehr auf die Playoffs, der Fokus der Red Wings liegt bereits auf der kommenden Saison. Kasper kann sich in den verbleibenden acht Partien in die Auslage spielen, um im nächsten Jahr möglicherweise fix im NHL-Line-Up zu stehen.

Marco Kasper wäre der 18. Österreicher, der mindestens ein NHL-Spiel bestreitet.

(Red.)

Bild: Imago