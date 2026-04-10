Kaspers Detroit nach Erfolg weiter im Playoff-Rennen

Die Detroit Red Wings von Marco Kasper haben mit einem 6:3-Sieg gegen die Philadelphia Flyers ihre Restchance auf den ersten Einzug in die NHL-Playoffs seit 2016 gewahrt. Drei Runden vor Ende des Grunddurchgangs in der National Hockey League liegen die Red Wings drei Punkte außerhalb der zwei Wildcard-Plätze im Liga-Osten. Der Liga-Zwölfte Detroit bestreitet noch Spiele gegen New Jersey (22.), Tampa Bay (6./Play-off fix) und Florida (26.).

Drei Punkte fehlen auf die Ottawa Senators, die auf dem zweiten Wildcard-Platz stehen. Kasper spielte beim wichtigen Erfolg nur eine Nebenrolle, die Schlagzeilen gehörten Hattrick-Torschütze Dylan Larkin und dem deutschen Verteidiger Moritz Seider, der fünf Punkte (1 Tor, 4 Assists) beisteuerte. Vancouver schleppt sich indes weiter dem nahenden Saisonende entgegen. Marco Rossi schrieb für die als Schlusslicht feststehenden Kanadier beim 1:4 gegen die Los Angeles Kings eine +1 an, blieb aber erneut ohne Schuss aufs gegnerische Tor.

Am anderen Tabellenende fixierten die Colorado Avalanche mit einem 3:1 gegen Calgary Platz eins im Grunddurchgang und holten damit zum vierten Mal in der Clubhistorie die Presidents‘ Trophy. Colorado hat die meisten Tore erzielt und die wenigsten bekommen – 52 von 78 Spielen wurden gewonnen.

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