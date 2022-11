Katar-Kenner Neubauer: „WM kann Missstände aufzeigen und verbessern“

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wirft bereits ihren Schatten voraus: In weniger als einem Monat startet die Endrunde, die sowohl in Sachen Ausrichtung als auch Terminierung neue Wege bestreitet. In der neusten Ausgabe unseres Podcasts „DAB | Der Audiobeweis Spezial“ spricht Marketing- & Kommunikationsexperte Andreas Neubauer über sportliche Ausgangslagen sowie über Missstände und Todesfälle im Vorfeld der WM.

„Faktisch ist es so, dass viele Subunternehmen an diesen Projekten arbeiten und Regeln gut und schön sind, aber auch umgesetzt werden müssen, was bei solchen Konstrukten schwierig ist. Faktisch ist es leider auch so, dass Menschen monatelang auf irgendwelche Gehälter warten. Das sind alles Missstände, die natürlich extrem sind“, erörtert der ehemalige LASK-Pressesprecher, der insgesamt sechs Jahre lang für die katarische Sport-Talenteschule Aspire Academy tätig war. Dennoch ist er von einer helfenden Wirkung des Fußballs überzeugt: „Ich glaube trotzdem, dass so ein Event wie die WM gut ist, weil es gerade solche Missstände aufzeigen und verbessern kann.“



Auch die tragischen Todesfälle, unter anderem im Rahmen der Stadionerbauungen, sind im Vorfeld der Endrunde ein unverändert großes Thema: „Es ist bewiesen, dass so viele Leute gestorben sind, was auch niemand bestreitet, aber es sind gerade am Anfang auch sehr viele Leute im Straßenverkehr gestorben. Natürlich sind all die anderen Sachen auch aufgedeckt worden, was auch gut ist, weil nur so kann etwas nachhaltig für die Leute verbessert werden.“

