Katzer wird neuer Geschäftsführer Sport bei Rapid

via

via Sky Sport Austria

Personalnews beim SK Rapid Wien: Wie die Hütteldorfer bekanntgeben, wird Markus Katzer mit Jänner 2023 neuer Geschäftsführer Sport des Vereins.

Katzer kehrt damit zu seinem Ex-Verein zurück und beerbt Coach Zoran Barisic in der Funktionärsrolle. Der Ex-SCR-Aktive erhält einen Vertrag für drei Jahre. Zuletzt war Katzer als Sportdirektor beim First Vienna FC tätig, während seiner Fußballerkarriere lief er von 2004 bis 2013 in 273 Pflichtspielen für die Grün-Weißen auf.

„Ich bin sehr zufrieden, dass wir die Position des Geschäftsführers Sport so rasch neu besetzen können und mit Markus Katzer einen noch jungen, aber in diesem Bereich bereits erfahrenen Fußball-Manager in unserem Team begrüßen dürfen“, freut sich SCR-Präsident Alexander Wrabetz über den neuen Funktionär.

Hofmann: „Werden ein starkes Team bilden“

Auch Rapid-Geschäftsführer und Ex-Mitspieler Steffen Hofmann ist von der Bestellung des Ex-ÖFB-Teamspielers überzeugt: „Markus Katzer war eine von mehreren Persönlichkeiten, die ich von Anfang an im Sinne für die zu besetzende Position des Geschäftsführers Sport hatte. Nach vielen Gespräche mit ihm bin ich nun völlig überzeugt, dass wir – gemeinsam mit unserem vorhandenen Sportmanagement und dem Trainerstab – künftig ein starkes Team bilden werden, das alles dem sportlichen Erfolg unseres Klubs unterordnen wird.“

Nicht zuletzt brennt auch Katzer selbst auf die neue Herausforderung: „Eine Chance und Herausforderung, wie sie mir der SK Rapid nun bietet, muss ich aber einfach annehmen. Jeder kennt meine Verbundenheit zu diesem Klub und zudem bin ich überzeugt, dass wir als Team eine sehr gute Möglichkeit haben, künftig wieder für sportlich positive Schlagzeilen zu sorgen.“

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(Red./ SK Rapid Wien).

Beitragsbild: GEPA