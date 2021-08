Keegan Palmer der Beste im Skateboard-Park

Der erste männliche Olympiasieger im Skateboard-Park heißt Keegan Palmer. Der 18-jährige Australier dominierte am Donnerstag bei den Olympischen Spielen in Tokio das Finale des spektakulären Wettbewerbs. Der jüngste australische Medaillengewinner in Tokio übertraf im Finale gleich zweimal die 90-Punkte-Marke und gewann mit 95,83 Punkten. Silber sicherte sich der Brasilianer Pedro Barros mit 86,14 Zählern, Bronze ging an den US-Amerikaner Cory Juneau (83,14).

Die jungen Skateboarder präsentieren sich auch in Sachen Sportsmanship ganz im olympischen Geist. Die Konkurrenten werden aufgemuntert; gelungene Tricks der Rivalen euphorisch bejubelt. “Das ist nicht Show”, so Palmer, der auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt. “Ich kann mich auch für die anderen freuen. Es ist mir eine Ehre, jetzt zwischen Pedro (Barros) und Cory (Juneau) zu stehen. Ich kenne beide seit meinem neunten Lebensjahr. Und jetzt stehen wir fast zehn Jahre später zusammen auf dem Podest. Das kann ich fast nicht glauben.”

