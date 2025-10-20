Der nach einem Kreuzbandriss rekonvaleszente Marcel Hirscher wird am Sonntag beim Weltcup-Auftaktriesentorlauf in Sölden fehlen.

Das kündigte Patrick Riml, Projektchef von Hirschers Sponsor Red Bull, am Montag an. „Er wird leider nicht an den Start gehen. Die Reha ist super verlaufen, es hat sehr gut ausgeschaut, aber er war leider krank die letzten zweieinhalb Wochen“, sagte Riml und verwies auf die deshalb fehlenden Trainingstage.

Der für die Niederlande antretende Salzburger Hirscher war erst Anfang September und damit neun Monate nach seinem Kreuzbandriss die ersten Schneeschwünge gefahren.

(APA).

