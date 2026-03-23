Kein Elfer für Blau-Weiß! VAR-Bericht bestätigt Schiedsrichterteam

Am Samstag kam es in der ADMIRAL Bundesliga beim Spiel zwischen Blau-Weiß Linz und der SV Ried (3:2) zu einer strittigen Strafraum-Szene. Der „VAR Österreich“ hat in seinem wöchentlichen Rückblick die Entscheidung des Schiedsrichterteams nun bestätigt.

Blau-Weiß forderte nach einem Zweikampf zwischen Ried-Verteidiger Nikki Havenaar und BWL-Spieler Fabio Varesi-Strauss einen Elfmeter. Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca entschied sich gegen einen Pfiff, auch VAR Walter Altmann griff nicht ein. Diese Entscheidung wurde nun im Nachgang als korrekt eingestuft. Dies ist die offizielle Begründung:

„Der BWL-Spieler #2 und der SVR-Spieler #5 gehen mit Blick auf den Ball in einen Luftzweikampf. Dabei kommt es im Rahmen einer natürlichen Bewegung zu einem streifenden Kontakt am Vorfuß des BWL-Spielers. Der VAR hat nicht eingegriffen, da die Schiedsrichterentscheidung korrekt war.“

Fragwürdige Aktion: Standbilder an der Schiedsrichter-Kabine

Bei Blau-Weiß Linz dürfte jemand nicht allzu froh mit einer Schiedsrichter-Entscheidung gewesen sein: Zur Halbzeit klebten ausgedruckte Standbilder an der Kabinentür der Schiedsrichter. Sky-Experte Thomas Silberberger ordnet die Aktion ein (siehe Video).