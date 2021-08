Der Portugiese Jose Peseiro ist am Freitag als Fußball-Nationalcoach von Venezuela zurückgetreten.

Der Iberer begründete diesen Schritt mit Gehaltsrückständen gegenüber ihm und seinem Betreuer-Team. Peseiro hatte das südamerikanische Team im Februar 2020 übernommen. Für die Venezolaner geht es in der WM-Qualifikation am 2. September daheim gegen Argentinien, am 5. bzw. 9. September warten Gastspiele in Peru und Paraguay. Venezuela nimmt unter zehn Teams aktuell Rang neun ein.

(APA)/Bild: GEPA