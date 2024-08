„Kein gutes Spiel“ – Ancelotti kritisiert Real-Leistung

Nach dem verpatzten Saisonstart beim Ligadebüt von Superstar Kylian Mbappé sieht Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti beim spanischen Fußball-Meister noch einige Schwächen.

„In der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr das Gleichgewicht gefunden. Wir hätten auch verlieren können, weil wir hinten nicht ausgeglichen waren. Es war kein gutes Spiel“, kritisierte Ancelotti nach dem mageren 1:1 am Sonntag bei RCD Mallorca.

„Wir müssen besser verteidigen. Wir sind eine sehr offensiv ausgerichtete Mannschaft, aber die defensive Balance ist ein wesentlicher Faktor“, erklärte Ancelotti. Dass es trotz Mbappé auch in der Offensive hakte, hatte Mittelfeldstratege Jude Bellingham bereits in der Halbzeit bemängelt. „Bring die Angriffe zu Ende“, forderte er Mbappé auf Englisch auf. „Versuch es, versuch es. Schaff dir Platz und schieß!“ Das Gespräch aus den Katakomben war im TV mitzuhören.

Doch anders als beim 2:0 am Mittwoch im Supercup gegen Atalanta Bergamo blieb der Neuzugang von Paris Saint-Germain trotz bester Gelegenheiten diesmal torlos. „Ich will mich für nichts entschuldigen, aber wir müssen es einfach besser machen und mit einer besseren Einstellung“, sagte Ancelotti mit Blick auf das gesamte Team. „Wir können viel lernen aus diesem Spiel. Es ist ganz klar, woher unsere Probleme kommen.“

Seiner Offensive, wo neben Mbappé auch die beiden brasilianischen Nationalspieler Rodrygo und Vinícius Júnior glänzen wollen, will der Coach gewisse Freiheiten lassen. „Sie wechseln von Zeit zu Zeit die Position“, sagte Ancelotti über Vinícius und Mbappé. „Manchmal spielt Mbappé zentraler, und manchmal muss einer der beiden die Seite besetzen, ohne dass es einen bestimmten Plan gibt. Es hängt davon ab, wie sie sich dabei fühlen.“

Gegen Mallorca hatte Rodrygo (13.) den Titelverteidiger, der im ersten Heimspiel am kommenden Sonntag auf Real Valladolid trifft, zunächst früh in Führung gebracht. Vedat Muriqi (53.) traf jedoch noch zum Ausgleich. In der Nachspielzeit sah Ferland Mendy bei Real nach einem harten Foul die Rote Karte (97.). David Alaba fehlt weiter verletzungsbedingt.

