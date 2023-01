Kein Kreuzbandriss – Entwarnung bei Sahin-Radlinger

Der Ried-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger hat sich im Zuge des Testspiel gegen SKN St. Pölten am Knie verletzt und musste vom Feld abtransportiert werden. Der Verdacht auf Kreuzbandriss wurde allerdings nach der MRT-Untersuchung am Samstagabend nicht bestätigt. Der Sportdirektor der Innviertler Thomas Reifeltshammer gab Entwarnung diesbezüglich.

Schweren Herzens mussten die Ried-Fans am Samstagnachmittag sehen, wie ihr Stammtorhüter vom Platz getragen wurde, nachdem er sich am Knie verletzt hat. Da der Verdacht auf einen Kreuzbandriss bestand, brachte man Sahin-Radlinger in ein Krankenhaus, wo die notwendige MRT-Untersuchung stattfand. Nun steht fest, dass der 30-jährige Torhüter keinen Kreuzbandriss erlitten hat, so Thomas Reifeltshammer gegenüber „OÖNachrichten“.

Zum jetzigen Zeitpunkt steht allerdings noch keine genaue Diagnose fest. Diese soll im Laufe der nächsten Tage folgen. Da jedoch das Kreuzband nicht gerissen ist, besteht Grund zu Hoffnung, dass der zwölffache U21-Teamspieler im Laufe des Frühjahrs wieder im Tor der Rieder stehen wird.

Für den Auftakt im Frühjahr am 04. Februar im ÖFB-Cup gegen den Wiener Sport-Club wird er nicht spielen können. In diesem Spiel wird vermutlich Jonas Wendlinger zum Einsatz kommen, der im Achtel- und Viertelfinale zwischen den Pfosten der Oberösterreicher stand.

(Red.)/Bild: GEPA