Kein Messi: Houston reagiert mit Freitickets

Da wollten die Fans von Houston Dynamo einmal Superstar Lionel Messi sehen – doch ausgerechnet der Argentinier fehlte beim Duell in der Major League Soccer (MLS) gegen Inter Miami. Trainer Javier Mascherano hatte dem 37-Jährigen früh in der Saison eine Verschnaufpause gegönnt.

Houston reagierte nach dem 1:4 gegen Miami mit einer außergewöhnlichen Aktion auf die Abwesenheit des achtmaligen Weltfußballers. Die enttäuschten Dynamo-Anhänger, die beim Spiel gegen Inter waren, erhalten als Entschädigung jeweils ein Gratisticket für eine kommende Saisonpartie. Man habe ja „leider keine Kontrolle darüber, wer für unseren Gegner spielt“, schrieb der Klub.

MLS-Attraktion Messi absolvierte in dieser Saison bislang drei Pflichtspiele für Inter (zwei Tore/zwei Assists). Am Donnerstag steht für den Klub eine Partie im CONCACAF Champions Cup gegen Cavalier FC aus Jamaika an.

Messi hatte zuletzt in der MLS Schlagzeilen der anderen Art geschrieben. Nach dem Spiel gegen New York City FC hatte er New Yorks Assistenztrainer Mehdi Ballouchy in den Nacken gegriffen und war dafür zu einer Geldstrafe in nicht genannter Höhe verurteilt worden.

(SID) / Artikelbild: Imago