Kein neuer Streckenrekord beim Linz-Marathon

Zu warme Temperaturen um die 22 Grad haben am Sonntag den angepeilten Streckenrekord (2:06:13 durch Fikre Bekele/ETH) bei der 22. Auflage des Linz-Marathons mitverhindert.

Den Sieg holte der 31-jährige Goitom Kifle Andebrhan aus Eritrea in guten 2:08:11 Stunden. Bei den Frauen gewann die Vorjahresdritte Kenianerin Rebecah Jeruto Cherop in exakt 2:33:00 Stunden. Insgesamt 17.413 Läuferinnen und Läufer aus 85 Nationen waren bei Traumwetter am Start.

Bester Österreicher und damit Staatsmeister wurde Andreas Vojta, der in 2:19:11 im internationalen Feld Siebenter wurde. Bei den Frauen holte Carola Bendl-Tschiedl in 2:52:16 Stunden Rang sechs bzw. den heimischen Titel.

(APA) / Artikelbild: Imago