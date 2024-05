Kein neuer Vertrag für WAC-Kapitän Leitgeb

Mario Leitgeb muss den Wolfsberger AC mit Saisonende verlassen. Der 35-jährige Kapitän wird keinen neuen Vertrag erhalten.

Im Auswärtsspiel gegen den SCR Altach (Samstag, ab 16:15 Uhr) wird Leitgeb bereits nicht mehr Kader stehen.

Der Steirer spielt seit 2017 für den Kärntner Bundesligisten. In 214 Pflichtspielen erzielte der defensive Mittelfeldspieler 15 Tore, dazu kommen sechs Assists. Höhepunkt seiner WAC-Laufbahn war wohl sein Doppelpack beim sensationellen 4:0-Auswärtssieg gegen Borussia Mönchengladbach in der Europa League im September 2019.

In der laufenden Saison kam der Routinier unter Trainer Manfred Schmid bisher auf 18 Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga, davon elf in der Startelf.

Bei Talk & Tore am 8. April äußerte sich Leitgeb wie folgt zu seiner Zukunft:

„Es ist wie immer im Fußball, man weiß nicht, wo die Reise hingeht. Der WAC hat noch nicht mit mir gesprochen, von dem her schaue ich mich natürlich nach Alternativen um. Ich bin topfit nach wie vor, es freut mich auch ungemein, dass ich das noch schaffe, wenn ich sehe, wie viele Leute verletzungsbedingt aufhören müssen. Von dem her bin ich überglücklich, dass es mir so gut geht. Von mir aus kann ich noch das eine oder andere Jahr weiterspielen und hätte eine riesige Freude, wenn ich eine coole Aufgabe habe und man Ziele mit der Mannschaft verfolgen kann, so wie es beim WAC der Fall wäre. Der Verein weiß mittlerweile, wie ich Fußball spiele und wie ich ticke und alles probiere für den Verein. Von dem her brauchen wir da nicht mehr viel reden, es liegt am Verein. Ich habe in den nächsten Spielen hoffentlich noch einmal die Möglichkeit zu zeigen, wie stabil ich bin. Es war ein super Start gegen Blau Weiss Linz in diese Richtung, da mächte ich dran anschließen und mit der Mannschaft diesen siebten Platz schaffen, wenn es geht und so in den Europacup hineinkommen. Ich bin jetzt sieben Jahre hier, ich kenne die Leute und auch viele Fans persönlich. Es macht irrsinnig Spaß dort, also warum nicht.“

Artikelbild: GEPA