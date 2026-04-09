Kein Österreicher dabei: FIFA gibt Schiedsrichter-Aufgebot für WM bekannt

Die WM 2026 wird im Sommer ohne österreichischen Schiedsrichter über die Bühne gehen.

Das geht aus einer FIFA-Mitteilung hervor, in der die Schiedsrichter für die anstehende WM-Endrunde präsentiert wurden.

Insgesamt werden bei der WM 52 Schiedsrichter, 88 Schiedsrichterassistenten und 30 Video-Spieloffizielle aus allen sechs Konföderationen und 50 FIFA-Mitgliedsverbänden aufgeboten.

Plautz letzter ÖFB-Referee bei Großereignis

Österreichs Schiedsrichterriege ging trotz einiger Kandidaten leer aus. Als FIFA-Schiedsrichter beim ÖFB werden aktuell Sebastian Gishamer, Walter Altmann, Christian-Petru Ciochirca, Jakob Semler, Arnes Talic und Julian Weinberger geführt.

Damit bleibt Konrad Plautz weiter der letzte österreichische Schiedsrichter, der bei einem Fußball-Großereignis ein Spiel leiten durfte.

Er pfiff bei der Heim-EM 2008 zwei Partien der Gruppenphase (Spanien – Russland 4:1 und Schweiz – Portugal 2:0). Unterstützt wurde er von den Assistenten Egon Bereuter und Markus Mayr.

Schiri-Boss Collina: „Es wurden die besten ausgewählt“

Wie die FIFA erklärt wurde das sorgfältige und umfassender Auswahlverfahren „basierend auf Qualität und Beständigkeit der Leistungen auf höchstem Niveau“ durchgeführt. Es ist das bislang größte Aufgebot an Spieloffiziellen in der Geschichte der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™. Bei der Auswahl galten die bewährten Qualitätskriterien.

Ebenfalls berücksichtigt wurde die Beständigkeit der Leistungen der Kandidaten bei FIFA-Turnieren sowie bei internationalen und nationalen Wettbewerben in den letzten Jahren.

Pierluigi Collina, FIFA-Schiedsrichterdirektor und Vorsitzender der FIFA-Schiedsrichterkommission, sagte zum Auswahlprozess: „Es wurden die besten Spieloffiziellen ausgewählt. Sie gehören zu einem größeren Pool von Spieloffiziellen, die in den letzten drei Jahren identifiziert und beobachtet wurden. Sie haben Seminare besucht und Spiele bei FIFA-Turnieren geleitet. Zudem wurden ihre Leistungen in nationalen und internationalen Spielen regelmäßig beurteilt. Die ausgewählten Spieloffiziellen wurden und werden von unseren Fitnesstrainern und unserem medizinischen Personal, einschließlich Physiotherapeuten und eines Psychologen, umfassend betreut.“

Das Schiedsrichterquartier befindet sich in Miami, wo die aufgebotenen Spieloffiziellen ab dem 31. Mai an einem zehntägigen Vorbereitungsseminar teilnehmen. Nach dem Seminar ziehen die Video-Spieloffiziellen nach Dallas um, wo sich das internationale Sendezentrum befindet, während die Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten und das Hilfspersonal in Miami bleibt.

Bild: GEPA