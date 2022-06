Kein Referendum zu Sapporo-Bewerbung für Winterspiele 2030

via

Die nordjapanische Stadt Sapporo macht ihre Hoffnung auf die Olympischen Winterspiele 2030 nicht von einem Referendum abhängig. Die Stadtversammlung lehnte am Montag ein Gesuch der Kommunistischen Partei für einen Volksentscheid in der Frage ab. In der Versammlung hat die konservative Liberaldemokratische Partei (LDP) von Ministerpräsident Fumio Kishida die Mehrheit, die auch die nationale Regierung stellt.

Eine Umfrage der Stadt hatte kürzlich ergeben, dass 52,2 Prozent der befragten Bürgerinnen und Bürger einer Bewerbung für die Winterspiele zustimmen. Bürgermeister Katsuhiro Akimoto sieht damit die Chancen im Rennen um die Winterspiele 2030 intakt.

Das IOC will den Gastgeber der Spiele bei seiner Generalversammlung in Mumbai im nächsten Jahr benennen. Bisher gelten neben Sapporo auch Vancouver, Salt Lake City und eine gemeinsame Bewerbung von Barcelona und der Pyrenäen-Region als aussichtsreiche Anwärter. Sapporo war bereits 1972 Ausrichter der Winterspiele.

