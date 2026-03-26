„Kein Risiko eingehen“: Rangnick gibt Update zu Schlager

ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager machte das Abschlusstraining am Donnerstag nicht mit, nachdem er zwei Tage zuvor von leichten Problemen berichtet hatte.

„Es sieht so aus, als ob es bei ihm keine strukturelle Verletzung gegeben hat. Trotzdem ist es durchaus möglich, dass er gegen Ghana nicht spielt“, sagte Teamchef Ralf Rangnick.

Rangnick über Testspiele: „Werden möglichst vielen Spielern die Chance geben“

Schlager-Ausfall? Rangnick will „kein Risiko eingehen“

Der Nationaltrainer berichtete zudem, dass weitere Kicker mit Wehwehchen zu kämpfen haben. Es ist durchaus möglich, dass noch der eine oder andere nicht zur Verfügung steht. „Wir werden sicher kein Risiko eingehen“, versprach Rangnick.

Die elf Wechselmöglichkeiten zu drei Zeitpunkten im Spiel sowie zur Pause begrüßte Rangnick. Er überlegt, schon in der Pause Wechsel vorzunehmen. „Das ist schon möglich, hängt aber auch vom Spielverlauf ab und davon, wie sich die Spieler präsentieren.“

Der Teamchef betonte weiters, dass Ghanas Auswahl durchaus mit jener des ÖFB-WM-Gruppengegners Algerien zu vergleichen sei. „Beide haben eher einen spielerischen Ansatz, versuchen, über Kombinationen das Spiel zu dominieren und auch ein bisschen zu zocken, und beide spielen mal mit Dreier- und mal mit Viererkette.“

(APA/Red.)

Beitragsbild: GEPA.