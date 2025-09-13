Kein Rücktritt vom Rücktritt! Neuer schließt DFB-Comeback aus

Da Marc-Andre ter Stegen derzeit verletzungsbedingt nicht als etatmäßige Nummer eins im DFB-Tor stehen kann, wurde rund um die vergangene Länderspielpause eine DFB-Rückkehr von Manuel Neuer diskutiert.

Nach dem souveränen 5:0-Heimsieg gegen den Hamburger SV nahm der 39-Jährige bei Sky Sport nun selbst Stellung zu diesem Thema.

„Fakt ist, dass ich mich für dafür entschieden habe, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen.“ Auf die Nachfrage, ob diese Entscheidung endgültig sei, antwortete Neuer: „Ja!“

Matthäus überrascht

Nach dieser klaren Aussage zeigte sich Sky Sport Experte Lothar Matthäus überrascht: „Da kommt er jetzt nicht mehr raus. Da kann ihn ganz Deutschland bitten, aber er hat ‚Nein‘ gesagt. Überraschend für mich! Zur Zeit spielt er wieder Weltklasse.“ Sich selbst die Möglichkeit für ein Comeback zu nehmen, zeige zwar „klare Kante“, sagte der Rekord-Nationalspieler: „Andererseits wäre es für ihn nochmal eine Chance gewesen, auf der Weltbühne sich zu zeigen.“

Neben Matthäus, der zuletzt ein Neuer-Comeback ins Spiel brachte, machte sich auch FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß für eine Rückkehr des Bayern-Kapitäns stark: „Bei einer Weltmeisterschaft müssen die Besten spielen und Manuel ist der Beste. Deswegen muss er da spielen, wenn er gesund ist.“

Neuer-Berater ließ zuletzt aufhorchen

Neuers Berater Thomas Kroth hatte unter der Woche im Interview mit der Frankfurter Rundschau angedeutet, dass der Weltmeister von 2014 durchaus bereitstünde, sollte er von Bundestrainer Julian Nagelsmann gefragt werden und alle Voraussetzungen stimmen. „Er ist topfit, bringt absolut seine Leistung“, sagte Kroth: „Wenn Julian Nagelsmann auf der Position ein Problem sieht, Manuel gesund ist und gefragt würde – dann wird Manu sicher nicht Nein sagen.“

Neuer, der zum Zeitpunkt der WM in den USA, Kanada und Mexiko 40 Jahre alt sein wird, erklärte angesprochen auf die Berater-Aussagen: „Wir haben nicht darüber gesprochen.“

(sport.sky.de) / Bild: Imago