Kein Sieger bei Bayern-Frauen-Liga-Premiere in Allianz Arena

Das Frauenteam des FC Bayern München hat bei der Meisterschafts-Premiere in der Allianz Arena über keinen Sieg jubeln dürfen.

Sarah Zadrazil, Katharina Naschenweng und Co. kamen am Samstag im Duell mit ihren ÖFB-Kolleginnen Verena Hanshaw und Barbara Dunst im Dress von Eintracht Frankfurt über ein torloses Remis nicht hinaus. Mit 19.000 Zuschauer verfolgten so viele Zuschauer wie nie zuvor eine Liga-Heimpartie der weiter unbesiegten Münchnerinnen.

Den 3:0-Heimsieg von Werder Bremen im Weser Stadion gegen den 1. FC Köln verfolgten gar 21.508 Fans mit. Sie sahen auch ein Eigentor von Österreichs Teamverteidigerin Celina Degen (32.).

(APA)/Bild: Imago