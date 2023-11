Kein Wechsel zu Rapid: Bayern München verpflichtet früheren Salzburg-Co-Trainer Maric

Der FC Bayern hat Rene Maric als Teamleiter Trainerentwicklung und Spielidee verpflichtet – und dafür eine neue Position geschaffen. Der 31-Jährige wurde nach der Entlassung von Zoran Barisic auch mit der freigewordenen Trainerstelle beim SK Rapid in Verbindung gebracht.

Maric wird künftig die Schnittstelle am Bayern-Campus mit der Säbener Straße verstärken, teilte der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mit. Die Deutsche Fußball-Bundesliga kennt der Oberndorfer bereits aus seiner Zeit als Co-Trainer von Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund, in Österreich bekleidete Maric ebenfalls die Position des Co-Trainers von Rose bei Red Bull Salzburg.

„Rene hat mit seiner Arbeit in Salzburg früh auf seine Fähigkeiten aufmerksam gemacht“, sagte FCB-Sportdirektor Christoph Freund. Nun werde er in München „neue und wichtige Impulse setzen.“

Erfolge im In- und Ausland – Kein Engagement bei Rapid

Im vergangenen Sommer hatte Maric als Assistenzcoach beim englischen Premier-League-Klub Leeds United angeheuert, sein Vertrag beim späteren Absteiger war allerdings im Februar dieses Jahres aufgelöst worden. Seine ersten Trainererfahrungen bei einem Profiklub sammelte er bei RB Salzburg, an der Seite von Rose führte Maric die Mannschaft zu zwei Meisterschaften.

In den vergangenen Stunden wurde Maric in diversen Medienberichten mit der freigewordenen Trainerstelle beim SK Rapid in Verbindung gebracht. Mit dem Engagement in München ist der 31-Jährige allerdings keine Option mehr in Wien Hütteldorf.

