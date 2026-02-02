Kein Wechsel zu Sturm: Berisha zieht es in die 2. Bundesliga

Nach exklusiven Sky Sport Informationen wechselt Hoffenheim-Angreifer Mergim Berisha zum 1. FC Kaiserslautern.

Eine Einigung mit den Kraichgauern über einen festen Transfer wurde erzielt und heute soll der Medizincheck stattfinden.

Der 27-jährige Stürmer von der TSG kommt als Ersatz für den verletzten Ivan Prtajin. Die Roten Teufel müssen keine Ablöse bezahlen, dafür aber eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung im Falle eines zukünftigen Abgangs des Torjägers.

Auch Sturm Graz hatte den 27-Jährigen, der bereits in der Vergangenheit für Salzburg, LASK & Altach spielte, auf dem Zettel. In 88 Spielen in der ADMIRAL Bundesliga kam Berisha auf 35 Tore und 24 Assists.

(skysport.de/Red.) / Foto: IMAGO