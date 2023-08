Keine Chance für Danso und Lens: Mbappe-Doppelpack bringt ersten PSG-Sieg

Beim gelungenen Startelf-Comeback von Superstar Kylian Mbappe hat Paris St. Germain seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der französische Fußball-Meister bezwang am 3. Spieltag den RC Lens und ÖFB-Teamspieler Kevin Danso mit 3:1 (1:0) und verbesserte sich mit fünf Punkten auf den vierten Tabellenrang.

Mbappe erzielte nach einem turbulenten Sommer und dem Streit um seine Zukunft einen Doppelpack (52./90.+1). Für den Weltmeister von 2018 waren es nach seinem Einsatz in Toulouse (1:1) in der Vorwoche die Saisontreffer zwei und drei. Marco Asensio (45.) hatte PSG gegen Lens bereits vor der Pause in Führung geschossen, Morgan Guilavogui (90.+5) erzielte den Ehrentreffer der Gäste.

(SID) / Bild: Imago