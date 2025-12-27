Keine Chance gegen Littler: Suljovic bei Darts-WM out

Mensur Suljovic scheidet mit einer deutlichen 0:4-Niederlage gegen Titelverteidiger Luke Littler in der dritten Runde der Darts-WM aus.

Schon den ersten Satz entschied Littler im Eiltempo nach sechs Minuten für sich. Das Darts-Wunderkind breakte Suljovic bereits im ersten Leg und holte sich den ersten Satz souverän mit 3:0. Im zweiten Durchgang steigerte Suljovic zwar seinen Punktedurchschnitt, Littler finishte ihn aber mit einer Aufnahme von 105 Punkten erneut ohne Chance auf einen Leg-Gewinn für den gebürtigen Serben.

Im zweiten Leg des dritten Satzes machte Littler den ersten kleinen Fehler. Suljovic heizte das Publikum an und schrieb zum 1:1 erstmals an. Mensur stellte mit einem weiteren Break auch noch auf 2:2, der Satz ging durch ein 124er-Finish aber erneut an Littler. Den vierten Durchgang holte sich „The Nuke“ mit 3:1.

Der 18 Jahre alte Weltmeister zog in London souverän ins Achtelfinale ein und hat im Turnierverlauf weiter keinen Satz abgegeben. In der Runde der besten 16 trifft der Weltranglistenerste auf Damon Heta aus Australien oder den früheren Weltmeister Rob Cross (England). Suljovic blieb das vierte WM-Achtelfinale seiner Karriere verwehrt.

Littler wird Favoritenrolle bislang gerecht

Littler strebt im legendären Alexandra Palace die dritte Finalteilnahme in Folge und seinen zweiten Titel in Serie an. Gegen Suljovic wurde der Engländer seiner Favoritenrolle von Beginn an gerecht und ließ nie Zweifel an seinem Weiterkommen aufkommen. „The Nuke“ nutzte seinen zweiten Matchdart zum Sieg.

Suljovic zeigte nach zwei 3:1-Siegen in den ersten beiden Runden sein bestes Spiel im Turnier – letztlich aber unbelohnt. Seine Achtelfinal-Einzüge bei den Weltmeisterschaften 2011, 2016 und 2018 bleiben für „The Gentle“ nach nun 17 Teilnahmen seine besten WM-Ergebnisse. Suljovic schob sich durch das Erreichen der dritten Runde und 35.000 Pfund (ca. 40.000 Euro) Preisgeld von Position 60 in der Weltrangliste aber um einige Positionen nach vorne.

Zuvor war der Weltranglistenvierte Stephen Bunting überraschend gescheitert. Der Publikumsliebling aus England unterlag in einem packenden Match seinem Landsmann James Hurrell mit 3:4.

Suljovic-Gegner Cullen sorgte für neue Aufregung

Nach seinem Zweitrundensieg sorgten vermeintliche Unsportlichkeiten des Wiener Routiniers für Aufregung. Erst kurz vor dem Drittrunde-Duell legte der unterlegene Joe Cullen mit groben Vorwürfen nach, während Littler seinen Kontrahenten vorab verteidigte.

(Red/SID/APA).

