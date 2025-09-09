Keine Freigabe: Barcelonas Rückkehr ins Camp Nou verzögert sich

Der FC Barcelona kann sein erstes Heimspiel der neuen Saison nicht wie ursprünglich geplant im Camp Nou austragen.

Wie der spanische Topklub am Dienstag mitteilte, habe man noch nicht die nötige Freigabe für das sich im Umbau befindende Stadion erhalten. Stattdessen wird das Spiel gegen den FC Valencia am Sonntag im nur 6.000 Zuschauer fassenden Estadi Johan Cruyff stattfinden.

Die spanische La Liga hatte den Austragungsort trotz der nicht ausreichenden Zuschauerkapazität von 8.000 Plätzen bereits vorläufig akzeptiert. Barcelona muss jedoch dafür sorgen, dass alle Voraussetzungen geschaffen sind, um den VAR nutzen zu können. Im Olympiastadion, das Barca in den vergangenen beiden Spielzeiten als Ausweichort diente, tritt am Freitag der Musiker Post Malone auf. Daher ist es nicht möglich, zwei Tage später dort ein Fußballspiel auszutragen.

Barca arbeite nun „intensiv“ daran, „die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Eröffnung des Spotify Camp Nou in den kommenden Wochen zu erhalten“, hieß es in der Mitteilung des Vereins. Nach über zwei Jahren Bauzeit steht das Camp Nou vor einer Teileröffnung, bei einer Rückkehr wäre die Kapazität auf lediglich 27.000 Zuschauer beschränkt.

