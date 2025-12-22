Keine Freigabe! Wechsel von Stuttgart-Verteidiger vorerst geplatzt

Der Wechsel von Leonidas Stergiou vom VfB Stuttgart zum 1. FC Heidenheim ist vorerst geplatzt.

Nach Sky Sport Informationen haben die Stuttgarter dem Schweizer Nationalspieler keine Wechselfreigabe erteilt.

Durch die Verletzungen von Dan-Axel Zagadou und Luca Jaquez, die beide mindestens bis Ende Januar ausfallen, wollen die Schwaben den flexiblen Verteidiger jetzt nicht ziehen lassen.

Wie schon berichtet, war der 23-Jährige mit dem 1. FC Heidenheim bereits in weit fortgeschrittenen Verhandlungen. Der Tabellen-17. der Bundesliga sucht im Winter unter anderem auf der Außenverteidigerposition nach Verstärkung, da Omar Traore, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, den Verein bei einem passenden Angebot verlassen darf.

Winter-Wechsel noch nicht komplett vom Tisch

Komplett ausgeschlossen ist ein Winter-Wechsel von Stergiou jedoch noch nicht. Sollte sich die Verletztensituation in der Stuttgarter Defensive wieder entspannen, könnte ein Stergiou-Abgang Ende Dezember wieder zum Thema werden.

(skysport.de) Foto: Imago