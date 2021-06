Keine große Geburtstagsfeier für Alaba

David Alaba hat am Donnerstag im Kreise des österreichischen Fußball-Nationalteams seinen 29. Geburtstag begangen. Eine große Feier werde es laut Marko Arnautovic für seinen Freund im Teamcamp in Seefeld nicht geben. “Er bedeutet mir sehr viel im Leben”, sagte Arnautovic über das Geburtstagskind. Als Geschenk sei eine Torte für Alaba organisiert.

“Wir können nichts groß machen, weil wir in zwei Tagen ein sehr wichtiges Spiel haben”, erklärte Arnautovic im Hinblick auf das EM-Achtelfinale am Samstag (21.00 Uhr/live ORF 1) gegen Italien. Der Abflug zum Spielort nach London erfolgt am Freitagvormittag (10.30 Uhr) in Innsbruck.

Über den Fußballer David Alaba müsse man nicht viele Worte verlieren, betonte Arnautovic. “Jeder auf dieser Welt weiß Bescheid, wer David Alaba ist, was er erreicht hat und welche Qualitäten er hat”, meinte der 32-Jährige. Er sei mit seinem Wiener Kollegen schon lange befreundet – auch mit dessen Familie. “Als Person ist er sehr viel wert in meinem Leben.”

(APA)

Artikelbild: GEPA