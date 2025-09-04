Keine Rückkehr nach Europa: Jaissle bleibt Al-Ahli erhalten

Der frühere Salzburg-Trainer Matthias Jaissle hat seinen Vertrag beim saudi-arabischen Erstligisten Al-Ahli vorzeitig verlängert. Der 36-Jährige bleibt dem Klub damit bis Sommer 2027 erhalten, eine Option auf eine weitere Ausdehnung des Kontrakts ist ebenfalls vorgesehen.

Jaissle übernahm die Mannschaft im Sommer 2023, kurz nach seiner Tätigkeit beim FC Red Bull Salzburg. Unter seiner Leitung etablierte sich Al-Ahli in der Saudi Pro League und erreichte mit dem Einzug ins Halbfinale der AFC Champions League einen sportlichen Höhepunkt.

Laut Klubangaben war die Vertragsverlängerung eine gemeinsame Entscheidung. Man wolle damit Kontinuität gewährleisten und das aktuelle sportliche Projekt fortsetzen. Jaissle erklärte, er freue sich über das Vertrauen und betonte, dass die bisherige Entwicklung des Teams „nur der Anfang“ gewesen sei.

Bild: Imago