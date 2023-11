„Keine zwei Meinungen“: Grabher & Lustenau über ausgebliebenen Elfer verärgert

Austria Lustenau stemmte sich in den ersten 45 Minuten erfolgreich gegen die Offensive von Austria Wien (JETZT LIVE und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) – tatsächlich hatte das sieglose Schlusslicht bereits zwei gute Gelegenheiten: Neben einem Stangenschuss wurde Anderson auf höchst fragwürdige Weise von Ex-Lustenauer Hakim Guenouche gestoppt.

„Für mich gibt es da keine Diskussion, Anderson läuft da alleine zum Tormann. Von dem her ist ganz klar ein Kontakt erkennbar im vollen Tempo. Da gibt’s glaube ich keine zwei Meinungen“, betont der gesperrte Vorarlberger Profi Pius Grabher in der Halbzeitpause. Er selbst ist vom Auftritt seines Teams angetan: „Die Mannschaft setzt den Matchplan richtig gut um, wir haben uns vorgenommen, kompakt zu stehen. Man merkt, dass Leben in der Mannschaft ist.“

Grabher sieht „Leben in der Mannschaft“

Nach der Roten Karte in der Vorwoche ist der Routinier nun zum Zusehen verdammt, akzeptiert aber die Strafe: „Ich hab mit einer längeren Sperre gerechnet. Ich glaube es kommt mir entgegen, dass ich in meiner Karriere noch nie ein Rote Karte gekriegt habe.“

