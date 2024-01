„Keinen Bock, ihn zu verkaufen“: Hartberg will Entrup nicht ziehen lassen

Der TSV Hartberg bangt um den Verbleib von Maximilian Entrup und ist offenbar nicht bereit, den Toptorjäger in diesem Winter ziehen zu lassen.

Wie von Sky am Mittwoch berichtet, ist sich Entrup mit dem deutschen Zweitligisten Holstein Kiel mündlich über einen Wechsel einig. Zudem sind auch Schalke, Ipswich Town, Bristol City und österreichische Vereine interessiert.

Doch die Hartberger sind offenbar nicht bereit, den im Sommer aus Marchfeld verpflichteten Entrup nach nur einem halben Jahr wieder abzugeben. „Ich habe nichts am Tisch und auch keinen Bock, Max zu verkaufen“, sagte Hartbergs Trainer und Sportdirektor Markus Schopp der „Krone“.

Einen Winterabgang seines Toptorjägers wollte Schopp aber dennoch nicht komplett ausschließen. „Wenn ein tolles Angebot kommen sollte, müssten wir abwägen. Wir müssen uns allerdings auch nicht kleiner machen, als wir sind“, meinte Schopp.



Hartberg fordert über eine Million Euro

Holstein Kiel will nach Sky-Informationen eine Million Euro Ablöse für Entrup bieten – für die Oststeirer ist das aber zu wenig.

„Er hat keine Ausstiegsklausel. Und für eine Million würden wir Max auch nicht hergeben“, stellte Hartberg-Obmann Erich Korherr klar. Bei „transfermarkt.at“ wird Entrups Marktwert aktuell auf 1,5 Millionen Euro beziffert.

Entrup war in der laufenden Saison in 14 Pflichtspielen an 14 Toren beteiligt und steht in der Steiermark noch bis 2025 unter Vertrag. Als Draufgabe debütierte der Ex-Rapid- und St. Pölten-Profi im vergangenen November beim 2:0-Erfolg über Deutschland für das ÖFB-Team.

Bild: GEPA