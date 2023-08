Keiner ist vor Verstappen sicher! Diese Rekorde kann er noch knacken

Mit dem Triumph beim GP der Niederlande sichert sich Verstappen mit neun aufeinanderfolgenden Siegen den Vettel-Rekord. Doch der Weltmeister scheint noch lange nicht fertig zu sein – zahlreiche weitere Bestmarken wackeln!

Bei der Debatte um den besten Formel-1-Fahrer der Geschichte kommt man mittlerweile nicht mehr um den Namen Max Verstappen herum. Der gerade einmal 25 Jahre alte Niederländer dominiert die Königsklasse des Motorsports seit fast zwei Jahren nach Belieben. Seit dem Herzschlagfinale 2021 gegen Lewis Hamilton ist Verstappen nahezu unschlagbar.

Dass seine Erfolge aber nicht nur mit einem schnellen Auto zu tun haben, zeigt sein massiver Vorsprung gegenüber seinem Teamkollegen Sergio Perez. Neben seinen zwei Weltmeistertiteln – der dritte dürfte in wenigen Wochen fix sein – fährt der Dominator der Formel 1 fast Wochenende für Wochenende neue Rekorde ein. Mit seinem neunten GP-Sieg in Folge hat er nun die zehn Jahre gültige Bestmarke von Sebastian Vettel eingestellt. Schon kommende Woche in Monza (alle Sessions live auf Sky Sport F1) kann Verstappen diese endgültig knacken.

Viele weitere Rekorde könnten bereits in dieser Saison folgen. Wir haben einen Überblick:

Diese Rekorde kann Verstappen 2023 noch knacken

Die meisten Siege in einer Saison: Diesen Rekord hält Verstappen bereits selbst. In der vergangenen Saison stand er 15-Mal ganz oben auf dem Treppchen. In diesem Kalenderjahr bringt es der Weltmeister auf bereits elf Siege. Fehlen also nur noch fünf zur Bestmarke – und es sind ja noch neun Rennen. Den größten Punktevorsprung in der Meisterschaft: Diesen Rekord hat (noch) Sebastian Vettel inne. In der Saison 2013 wurde der Heppenheimer mit 155 Punkten Vorsprung auf Fernando Alonso Weltmeister. Aktuell beträgt der Abstand von Verstappen auf den Zweitplatzierten Perez 138 Zähler. Auch dieser Vettel-Rekord wackelt damit ordentlich. Die meisten Punkte in einer Saison: Aktueller Rekord – 454 Punkte. Rekordhalter: Verstappen (2022). Die Chancen, dass Verstappen auch diese eigene Bestmarke knackt, stehen nicht schlecht. Bei noch neun ausstehenden Rennen würden dem Niederländer vier Siege und ein zweiter Platz reichen. Einschätzung: Mehr als machbar! Die meisten Führungsrunden in einer Saison: Eine Bestmarke, die Verstappen (noch) nicht sein Eigen nennen darf. Vettel brachte es im Jahr 2013 auf insgesamt 739 Führungsrunden. Verstappen kommt nach dem Niederlande-GP auf 628. Bei perfekten Wochenenden mit Start-Ziel-Siegen kann Verstappen diese Marke bereits in zwei Rennen in Singapur knacken. Die meisten Podestplätze in Folge: Ein fast schon Uralt-Rekord, den Michael Schumacher aufgestellt hat, als er den zwei Podestplätzen zum Abschluss des Jahres 2001 noch 17 weitere in 2002 folgen ließ. Verstappen stand seit Abu Dhabi 2022 in jedem Rennen auf dem Podest und bringt es damit auf 14 Podien in Folge. Fehlen also nur noch vier.



Verstappen (noch) ohne All-Time-Rekorde

Doch selbst wenn Verstappen die aufgeführten Bestmarken alle überbieten könnte, blieben noch viele Statistiken übrig, in denen der Niederländer – aufgrund seines jungen Alters – teilweise nicht mal in den Top 5 zu finden ist. Beispielsweise bei den meisten Pole Positions überhaupt, den meisten Podestplätzen all-time und den meisten schnellsten Rennrunden.

Doch bei der Qualität von Verstappen und Red Bull scheinen auch diese Rekorde auf lange Sicht nicht unerreichbar zu sein. Verstappens Vertrag beim Weltmeisterteam gilt noch bis 2028 – mindestens. Es sind also noch viele Rennen zu fahren…

