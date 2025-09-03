Kiteishvili, Fitz & Co. – Die Nominierten für den „Bruno“

Otar Kiteishvili hat die Chance auf seinen zweiten Bruno in der Kategorie „Spieler der Saison“.

Der im Vorjahr ausgezeichnete Spielmacher von Meister Sturm Graz ist neben Torschützenkönig Ronivaldo von Blau-Weiß Linz und dem Ex-Austrianer Dominik Fitz einer von drei Nominierten für die begehrte Ehrung. Die Wahl wird von der „Vereinigung der Fußballer“ (VdF) durchgeführt, die Bekanntgabe der Sieger erfolgt im Rahmen der Bruno-Gala am 6. Oktober im Globe Wien.

Als Legionär der Saison stehen Marko Arnautovic (vormals Inter Mailand), Konrad Laimer (Bayern München) und Romano Schmid (Werder Bremen) zur Auswahl. Der Bruno für den Trainer der Saison geht an Stephan Helm (Austria Wien), Dietmar Kühbauer (Wolfsberger AC) oder Gerald Scheiblehner (vormals Blau-Weiß Linz).

Die Spielerin der Saison kommt aus dem Trio Sophie Hillebrand (vormals SKN St. Pölten), Magdalena Rukavina (Vienna) und Verena Volkmer (Austria Wien). In der Kategorie Legionärinnen sind Sarah Zadrazil (Bayern München), Manuela Zinsberger (Arsenal) und Viktoria Pinther (FCO Dijon) die Kandidatinnen.

