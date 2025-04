Kiteishvili oder Gloukh besser? Das sagt Janko

Otar Kiteishvili von Sturm Graz und Oscar Gloukh von Red Bull Salzburg sorgen in der ADMIRAL Bundesliga für Furore. Unter Fans gibt es Diskussionen, welcher der beiden der bessere Kicker ist. Jetzt hat sich auch Sky-Experte Marc Janko zu dem Thema geäußert.

Kiteishvili war der Mann der Stunde am vergangenen Wochenende. Beim 2:1-Sieg von Sturm gegen die Bullen erzielte der Georgier beide Treffer und führte die Grazer damit zum Sieg und ein Stück näher zum zweiten Meistertitel in Folge. Gloukh verpasste die Partie aufgrund einer Mandeloperation und musste die Niederlage von der Tribüne aus verfolgen.

Nach dem Spiel haben wir auch unsere Sky-User gefragt: Ist Kiteishvili der beste Spieler der ADMIRAL Bundesliga. Das Ergebnis: 81 Prozent der Sky-Community stimmten mit ja. Nur 19 Prozent denken, dass der 29-Jährige nicht der beste Kicker der Liga ist.

Sky-Experte Janko kann die schwächelnde Offensiv-Power der Bullen auch auf ein Fehlen von Gloukh zurückführen. Besonders bei der Niederlage gegen Sturm ist das aufgefallen: „Ihnen hat natürlich extrem weh getan, dass er nicht mit dabei war. Er ist den Salzburgern massiv abgegangen. Das merkt man dann in solchen Spitzenspielen, wo es wirklich Spitz auf Knopf ist, dass ihnen nach vorne hin auch die nötigen Ideen gefehlt haben.“

Salzburger Abhängigkeit von Gloukh

„Sie haben sich in Unterzahl dann eigentlich keine nennenswerte Chance mehr erspielen können. Dementsprechend ist es auch ein bisschen sinnbildlich, die Abhängigkeit, die sie vom Gloukh haben, so Janko.

Aber auch Kiteishvili hat sich auf der Seite von Sturm zu einer Führungspersönlichkeit entwickelt, wie der Sky-Experte sagt: „Seitdem Biereth und Gazibegovic den Verein verlassen haben, hat er in den wichtigen Spielen immer mehr Verantwortung übernommen.“

Kiteshvili oder Gloukh? Janko: „Nehmen sich nicht viel“

Doch welcher der beiden Spieler ist jetzt der bessere? Janko sieht ein knappes Rennen: „Sie nehmen sich nicht viel. Natürlich ist Gloukh noch jünger und vielleicht noch einen Tick talentierter. Aber am Ende des Tages wirst du aber an dem gemessen, was du gezeigt hast und was du in gewissen Momenten abgerufen hast.

„Und da sehe ich momentan Kiteishvili mindestens auf Augenhöhe. weil er eben in diesen ganz wichtigen Momenten das Heft selber in die Hand genommen hat und seine Mannschaft zum Sieg geführt hat, sei es jetzt mit Assists oder mit Toren. Und das sind halt Unterschiedsspieler, wie man so schön sagt. Beide sind großartige Fußballer.“

