Kiteishvili-Traumtor zu wenig! Sturm unterliegt Panathinaikos

Die Aufstiegschancen in die K.o.-Phase der Europa League haben sich für den SK Sturm Graz am 5. Spieltag verschlechtert.

Die Steirer verloren beim griechischen Verein Panathinaikos Athen mit 1:2 (1:1). Mit vier Punkten liegt Sturm auf dem 28. Tabellenrang, zwei Zähler hinter dem 24. und letzten Platz in der K.o.-Phase.

Karol Świderski (18.) und Ex-Milan-Kapitän Davide Calabria (74.) erzielten die Tore für die Gastgeber. Sturm hatte durch Otar Kiteishvili (34.) in der ersten Hälfte sehenswert ausgeglichen.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.