Kitzbühel-Finaleinzug für Thiem „Meilenstein“ seiner Karriere

Die Euphorie um und die Leistung von Dominic Thiem am Freitag im Tennis-Halbfinale von Kitzbühel hat an seine besten Zeiten erinnert. Nach dem Dreisatzsieg nach Abwehr von fünf Matchbällen sprach der Lokalmatador von einem „Meilenstein“ in seiner Karriere. „Es ist ein besonderes Finale, das erste danach“, sprach er seine im Juni 2021 erlittene Handgelenksblessur an. Dass er mit dem Erfolg gegen den Serben Laslo Djere im Ranking wieder Top 90 ist, ist da nur ein Nebenaspekt.

„Richtig hoch“ ordne er seine Leistungen von dieser Woche und den Finaleinzug inmitten seiner bisherigen Erfolge ein, betonte Thiem in der Pressekonferenz. „Ich glaube, dass das von allen Finali, die ich gespielt habe, das unerwartetste ist. Die meisten, die ich bisher gespielt habe, haben sich irgendwie angebahnt oder da habe ich in der Woche davor richtig gut gespielt, die Form war generell hoch. Das kann ich jetzt nicht behaupten. Und ich habe gute Matches gewonnen gegen Leute, die in Form sind.“

Besonders werde ihm die Vorhand zum verwerteten Matchball in Erinnerung bleiben, da die richtig schwer zu schlagen gewesen sei. „Das Handgelenk war schnell und stabil, wie ich es so noch nicht gehabt habe. Ein ganz spezieller Schlag und noch dazu bei Matchball für mich. Das war vielleicht die beste Vorhand, die ich seit der Verletzung gespielt habe.“ Auch in anderen engen Situationen habe er „wirklich gutes Tennis gezeigt“. Das sei für ihn auch eine gute Erkenntnis und zudem sei die Unterstützung der Zuschauer hervorzuheben.

„Ich kriege hier die gute Energie nicht nur von der eigenen Box, sondern vom ganzen Stadion, von jeder einzelnen Seite. Das habe ich jetzt bei den ersten vier Partien unglaublich gespürt“, erklärte der 29-Jährige. Und dann sei da noch sein Wille gewesen, diesen Sieg unbedingt zu erreichen. „Den Gedanken und das Ziel habe ich die ganze Zeit vor Augen gehabt, dass ich das unbedingt schaffen will. Jetzt ein Finale ist schon einmal ein großer Unterschied zu einem Halbfinale, von denen ich schon ein paar gespielt habe seit der Verletzung. Es geht um einen Titel.“

Gegen den Argentinier Sebastian Baez (13.00 Uhr) wolle er nun noch einmal alles in die Waagschale werfen. „Ich habe danach ein bisschen Zeit, Winston-Salem wird das nächste Turnier sein (ab 21. August, Anm.). Deshalb werde ich alles raushauen, was geht.“ Das bisher einzige Duell mit Baez hat Thiem verloren, den 22-Jährigen schätzt er hoch ein. „Ich habe so circa einen Plan, aber er spielt richtig gut – speziell auf Sand ist er viel besser als sein derzeitiges Ranking. Auf Sand gehört er, finde ich, ganz vorne dazu. Es wird wieder eine sehr, sehr schwierige Aufgabe.“

