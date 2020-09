Die Herren-Tennis-Turniere von Kitzbühel und Wien scheinen auch im am Donnerstag veröffentlichten ATP-Tour-Kalender für 2021 auf.

Demnach beginnen die Generali Open in der Gamsstadt am 19. Juli, allerdings vorbehaltlich möglicher Änderungen wegen Olympia in Tokio. Die Erste Bank Open in der Bundeshauptstadt steigen ab 25. Oktober.

(APA)

Beitragsbild: GEPA