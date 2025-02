Kläbo, Riiber und Co.: So sind die Titelverteidiger bei der Nordischen Ski-WM in Form

Bei der am Mittwoch beginnenden Nordischen Ski-WM in Trondheim kommt kein Titelverteidiger aus Österreich. Vor zwei Jahren in Planica blieb das rot-weiß-rote Team in 24 WM-Bewerben ohne Goldmedaille, weshalb die Bürde der erfolgreichen Titelverteidigung bei anderen liegt. Etwa bei den norwegischen Stars Johannes Hösflot Kläbo (Langlauf) und Jarl Magnus Riiber (Kombination), bei den Skispringern sind der Pole Piotr Zyla und der Slowene Timi Zajc die amtierenden Weltmeister.

Anders als bei den beiden Lokalmatadoren sind die Chancen auf eine weitere Goldene bei Zyla, der auch 2021 in Oberstdorf auf der Normalschanze triumphiert hatte, und Zajc (Großschanze) in Norwegen gering. Zajc, in Planica außerdem mit dem slowenischen Team auf dem obersten Stockerl, hat in dieser Saison zwar einen Sieg beim Skifliegen in Oberstdorf zu Buche stehen, als Gesamt-14. käme eine weitere Goldmedaille aber einer Sensation gleich. Zyla springt als Gesamt-38. schon den ganzen WM-Winter seiner Form hinterher.

ÖSV-Team in Teambewerben mit guten Aussichten

Bei den Skisprung-Frauen zählt die deutsche Normalschanzen-Weltmeisterin Katharina Schmid wieder zum Favoritenkreis, genauso wie die Kanadierin Alexandria Loutitt. Die Freundin von Tourneesieger Daniel Tschofenig gewann vor zwei Jahren in Slowenien auf der Großschanze und stand auch heuer bereits in Sapporo ganz oben. In den Teambewerben könnten die ÖSV-Überflieger jedenfalls groß abräumen und die Titelträger aus Slowenien (Männer) und Deutschland (Frauen, Mixed-Team) ablösen.

In der Nordischen Kombination steht alles im Zeichen von Riiber, der seine Karriere gesundheitsbedingt nach der Saison beenden wird. Der 27-Jährige holte in Planica die Maximalausbeute von vier Goldmedaillen (zweimal Einzel, Team, Mixed Team). In der Heimat tritt Riiber als Gesamtweltcupführender an, weshalb es keine Überraschung wäre, sollte er seine Sammlung von acht WM-Goldenen erweitern. Bei den Frauen musste sich die norwegische Titelverteidigerin Gyda Westvold Hansen in dieser Saison oft hinter ihrer dominierenden Landsfrau Ida Marie Hagen anstellen.

Norweger im Langlauf favorisiert

Die Stars der Weltmeisterschaft sind aber zweifelsfrei die norwegischen Langläufer, die in der Heimat durchaus den Nationalhelden-Status genießen und wieder heiße Goldfavoriten sind. Kläbo sammelte bereits neun WM-Goldene und verteidigt den Titel im Sprint sowie Teamsprint. Simen Hegstad Krüger war in Planica im Skating sowie Skiathlon nicht zu schlagen, Paal Golberg in der klassischen Technik sowie im Teamsprint. Bei den Frauen waren die Schwedinnen Jonna Sundling (Sprint, Teamsprint) und Ebba Andersson (Skiathlon und 30 km) jeweils zweimal erfolgreich und zählen ebenfalls zu den Topfavoritinnen wie die 10-km-Titelverteidigerin Jessie Diggins aus den USA.

(APA)

Bild: GEPA