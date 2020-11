Klagenfurt meldet sich mit Heimsieg über Lustenau zurück

via

via Sky Sport Austria

Nach zwei Unentschieden en suite hat sich Austria Klagenfurt am Sonntag mit einem 2:1-(1:1)-Heimerfolg über Austria Lustenau im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Die Kärntner (20 Punkte) liegen nach zehn Runden fünf Punkte hinter Lafnitz auf Platz drei, auf den nicht aufstiegsberechtigten Leader Liefering fehlen sechs Zähler. Lustenau verpasste den dritten Sieg in Folge sowie den Sprung auf Platz sechs und ist mit 15 Punkten Achter.

Ein satter Weitschuss von Patrick Greil brachte die Hausherren schon in der ersten Minute in Führung, sie vermochten aber nicht nachzusetzen. Lustenau arbeitete sich besser ins Spiel und erzielte dank Haris Tabakovic noch vor der Pause den Ausgleich (34.). Benjamin Hadzic (53.) stellte bald nach Wiederbeginn den Klagenfurter Vorsprung aber wieder her, die Truppe von Trainer Robert Micheu brachte den fünften Heimsieg im sechsten Spiel schließlich recht sicher über die Zeit.

(APA)

Artikelbild: GEPA