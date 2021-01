Klagenfurt testet 15-fachen DFB-Junioren-Teamspieler

via

Zweitligist Austria Klagenfurt könnte in Kürze eine besondere Verstärkung für die Offensive erhalten: Der ehemalige deutsche Juniorenteamspieler Malcolm Badu wird derzeit von den Kärntnern gestestet.

Badu, der beim VfL Wolfsburg ausgebildet wurde, stand zuletzt bei Spartak Moskau unter Vertrag. Das Dienstverhältnis wurde jedoch vor wenigen Tagen aufgelöst. Der 23-Jährige trainiert daher bereits seit Dienstag bei den Klagenfurtern mit und soll bereits beim Testspiel gegen die OÖ Juniors am Freitag zum Einsatz kommen.

“Malcolm ist ein sehr interessanter Bursche, den wir schon aus seiner Zeit beim VfL kennen. Er hat bis Dezember in Moskau auf hohem Niveau trainiert und gespielt, ist körperlich daher gut drauf. Wir schauen uns das in den kommenden Tagen an, setzen uns dann zusammen und entscheiden, ob wir zusammenfinden”, wird Geschäftsführer Sport Matthias Imhof auf der Vereinswebsite zitiert.

