Klagenfurt-Verteidiger Wimmer über Zukunftspläne: „Gesamtpaket muss passen“

Nicolas Wimmer von Austria Klagenfurt war in der 216. Folge von DAB | Der Audiobeweis zu Gast. Der Verteidiger äußerte sich im Gespräch mit Moderator Johannes Brandl, Kommentator Martin Konrad und Sky-Experte Alfred Tatar u.a. über seine künftigen Ziele:

…über seine Zukunft: „Natürlich ist es ein Ziel für mich, im Ausland zu spielen. Ich bin erst seit drei Jahren im Profigeschäft und nochmal etwas zu erleben, wäre natürlich super für mich. Von Amerika bin ich natürlich ein sehr großer Fan, aber man wird sehen, wo die Reise hingeht.“

…über einen möglichen Verbleib in Österreich: „Ich bin ganz offen. Ich könnte mir auch vorstellen, in Österreich zu bleiben. Es wird ganz wichtig sein, dass wir unsere Ziele mit Klagenfurt erreichen und in die Top-6 kommen und dann werde ich mir Gedanken machen, wie es mit mir weitergeht. Man wird sehen, was die Zukunft bringt.“

…über seinen nächsten Karriereschritt: „Für mich ist es schon wichtig, dass so schnell wie möglich eine Entscheidung getroffen wird und ich selbst alles planen kann. Ich werde mir sicher nicht bis Juli oder August Zeit lassen, bis ich eine Entscheidung getroffen habe. Es muss einfach das Gesamtpaket passen, der Verein, die Liga und welche Ziele der Verein noch hat. Wenn mich sowas überzeugt, dann werde ich diesen Schritt auch wagen.“

