Klare Niederlagen für Österreicher-Klubs in NHL

Die österreichischen NHL-Legionäre haben am Samstag mit ihren Klubs klare Auswärtsniederlagen kassiert.

Marco Rossis am Tabellenende der Western Conference liegende Vancouver Canucks unterlagen bei den Seattle Kraken 1:5, der Vorarlberger erhielt in seinem zweiten Spiel nach zweimonatiger Verletzungspause 17:14 Minuten Eiszeit.

Marco Kasper verlor mit den Detroit Red Wings bei Eastern-Conference-Leader Carolina Hurricanes 2:5, der Kärntner wurde 15:18 Minuten eingesetzt.

(APA) / Foto: IMAGO