Klare Pleite! Gregoritsch-Comeback für Augsburg missglückt

Michael Gregoritsch hat in der deutschen Fußball-Bundesliga ein Kurzzeit-Comeback gegeben, mit dem FC Augsburg aber eine herbe Niederlage kassiert.

Der Steirer wurde beim 0:4 seines neuen Klubs bei Mönchengladbach am Sonntag in der 85. Minute eingewechselt. Die Gladbacher setzten sich damit von der Abstiegszone ab, während Augsburg als 15. weiter bangen muss. Doppeltorschütze für die „Fohlen“ war der ehemalige Austrianer Haris Tabakovic.

Augsburg war offensiv vor der Pause (0:3) wenig vorhanden, nach Seitenwechsel konnte die von Personalsorgen geplagte Mannschaft von Trainer Manuel Baum etwas zulegen. Tabakovic mit seinem zweiten Kopfballtreffer sorgte aber endgültig für klare Verhältnisse. Bei den Gladbachern saß Kevin Stöger auf der Bank. Gregoritsch war erst vor vier Tagen von Bröndby vorerst leihweise zu Augsburg zurückgekehrt.

(APA) / Bild: Imago