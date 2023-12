Klare Siege für Spitzenduo Klosterneuburg & Traiskirchen

Die Klosterneuburg Dukes gehen als Nummer eins der Basketball-Superliga in die kurze Weihnachtspause. Die Niederösterreicher gewannen am Donnerstag gegen das punktlose Schlusslicht Fürstenfeld Panthers mit 89:64 und halten weiter bei zwei Punkten Vorsprung auf die Traiskirchen Lions. Die Lions siegten in Eisenstadt gegen die BBC Nord Dragonz problemlos mit 93:64. Meister Swans Gmunden feierte nach zuletzt drei Niederlagen einen 80:77-Erfolg bei BC Vienna.

Klosterneuburg ging schnell mit 10:2 in Führung und geriet danach nie wieder in Gefahr. Traiskirchen hatte in Eisenstadt 14 Minuten zu kämpfen, ehe der Favorit davonzog und letztlich ebenso souverän gewann. Gmunden ging mit einem Drei-Punkte-Rückstand in die Schlussminute, Trey Moses und Toni Blazan warfen die Swans aber mit sechs Punkten zum Sieg.

SKN St. Pölten gewann bei den Vienna Timberwolves 77:49, UBSC Graz besiegte die Flyers Wels 72:69.

