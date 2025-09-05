Klare Testspiel-Pleite für ÖFB-Gruppengegner Rumänien

Überraschend klare Pleite für Österreichs WM-Quali-Gruppengegner Rumänien: Im Testspiel gegen Kanada muss sich der ÖFB-Kontrahent zuhause mit 0:3 geschlagen geben.

Gegen die von Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch trainierten WM-Gastgeber erwischte Rumänien einen denkbar schlechten Start. Schon nach knapp 20 Minuten lagen die Hausherren mit 0:2 nach Gegentreffern von Neo-Juve-Stürmer Jonathan David (11.) und MLS-Profi Ali Ahmed (22.) zurück. In der zweiten Spielhälfte erhöhte Kroatien-Legionär Niko Sigur sogar noch auf den späteren 0:3-Endstand (77.).

Rumänien in Österreich-Gruppe unter Zugzwang

Rumänien befindet sich damit auch außerhalb der WM-Qualifikation kaum in Form. In der Quali-Gruppe H gingen die bisherigen Schlüsselspiele in Österreich (1:2) und zuhause gegen Bosnien-Herzegowina (0:1) jeweils verloren, nur vor heimischem Publikum gegen Zypern (2:0) und in San Marino (5:1) konnte die Elf von Trainer-Urgestein Mircea Lucescu bislang siegen.

Am kommenden Dienstag tritt Rumänien auswärts beim morgigen ÖFB-Gegner Zypern an. Das Österreich-Gastspiel in Bukarest folgt im anschließenden Länderspiel-Fenster am 12. Oktober.

(Red.)

Beitragsbild: Imago.