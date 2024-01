Klarer Auftaktsieg für Sinner in Melbourne

Tennis-Star Jannik Sinner hat als erster Topspieler die zweite Runde der Australian Open erreicht. Angefeuert von seinen „Carota Boys“ auf der Tribüne setzte sich der italienische Davis-Cup-Champion in seiner Auftaktpartie in Melbourne souverän 6:4, 7:5, 6:3 gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp durch.

„Mein erstes Spiel in dieser Saison, es bedeutet mir sehr viel, mit einem Sieg zu starten“, sagte Sinner: „Körperlich fühle ich mich gut in Form, die erste Runde ist nie einfach. Also kann ich mit dem heutigen Tag zufrieden sein.“

In der nächsten Runde trifft der Weltranglistenvierte nun auf den Argentinier Pedro Cachin oder Jesper de Jong aus den Niederlanden. Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres zählt Sinner zum engsten Favoritenkreis, sein bestes Ergebnis in Australien ist der Viertelfinaleinzug 2022.

Rublev mit Mühe weiter

Andrej Rublev, Nummer fünf der Welt, übersprang seine Auftakthürde hingegen nur mit großer Mühe. Der Russe setzte sich gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild in einem Fünfsatz-Krimi 7:5, 6:4, 3:6, 3:6, 7:6 (10:6) durch und bekommt es in Runde zwei mit dem US-Amerikaner Christoph Eubanks oder dem Japaner Taro Daniel zu tun.

Für den Italiener Matteo Berrettini ist das Turnier unterdessen schon beendet, der Halbfinalist von 2022 kann wegen einer Fußverletzung nicht zu seinem für Montag angesetzten Match gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas antreten und zog zurück.

(SID) / Bild: Imago