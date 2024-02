Klarer Heimsieg gegen Bayern! Leverkusen gewinnt Liga-Gipfeltreffen

Es war von Anfang bis Ende eine klare Sache. Bayer Leverkusen hat den FC Bayern im Topspiel der Bundesliga verdientermaßen besiegt und dem deutschen Rekordmeister dabei keine Chance gelassen – Meisterprüfung bestanden.

Der Spitzenreiter dominiert den Serienmeister: Die Überflieger von Bayer Leverkusen haben das Topspiel der Bundesliga gegen den FC Bayern auf eindrucksvolle Art und Weise gewonnen und den Verfolger im Titelkampf auf fünf Punkte distanziert.

HIGHLIGHTS | Bayer Leverkusen – FC Bayern München | 21. Spieltag

Das Team von Erfolgstrainer Xabi Alonso blieb durch das 3:0 (1:0) auch im 31. Pflichtspiel in dieser Saison ungeschlagen, die Träume von der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte werden 13 Spiele vor Saisonende immer realistischer.

Ausgerechnet Bayern-Leihgabe Josip Stanisic besorgte mit seinem ersten Saisontor die Führung der Werkself (18.), Alejandro Grimaldo (50.) und Jeremie Frimpong (90.+5) per Traumtor legten nach. Bayern, zuletzt elf Mal in Serie deutscher Meister, agierte schläfrig und fehleranfällig – und muss nach dem frühen Aus im DFB-Pokal auch um den zweiten Saisontitel bangen.

Bayern-Leihgabe trifft zu Leverkusens Führung

In Leverkusen entwickelte sich zunächst eine Partie ohne große Höhepunkte, dann aber wurden die Gastgeber dominanter und nutzten eine Unachtsamkeit der Bayern bei einem Einwurf. Robert Andrich zog auf der linken Seite unbedrängt davon, seinen scharfen Stanglpass verwertete der vom Titelverteidiger an Leverkusen verliehene Josip Stanisic, der auf einen Torjubel verzichtete (18.).

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sky Sport Austria (@skysportaustria)

Die Hausherren hatten das Match danach im Griff, waren schon vor der Pause das gefährlichere Team und schlugen bald nach dem Seitenwechsel vorentscheidend zu. Nach sehenswerter Vorlage von Nathan Tella bezwang Alex Grimaldo Bayern-Tormann Manuel Neuer mit einem wuchtigen Schuss ins kurze Eck (49.).

Der ohne den verletzten Konrad Laimer angetretene Rekordchampion konnte nicht mehr zulegen, Top-Goalgetter Harry Kane wurde von der Bayer-Defensive komplett aus dem Spiel genommen. Leverkusens Jeremie Frimpong traf in der 89. Minute noch die Stange und scheiterte eine Minute später allein vor dem Tor an Neuer. In der 95. Minute versenkte der Niederländer den Ball aus großer Distanz im leeren Tor – Neuer war zuvor bei einem Corner im gegnerischen Sechzehner aufgetaucht und schaffte es nicht mehr rechtzeitig zurück.

Müller kritisiert Bayerns „Verkopftheit“

Bayern-Star Thomas Müller übte danach auf Sky Kritik. „Da fehlen mir – jetzt können wir unseren Oliver Kahn zitieren – teilweise die Eier und diese Freiheit. Wir haben eine Verkopftheit in unserem Spiel, vor allem mit Ball.“ Der 34-Jährige betonte, das sei keine Kritik an Trainer Thomas Tuchel. „Wir waren genug Spieler auf dem Platz von internationalem Format, da brauchst du nicht auf den Trainer gehen“, sagte der DFB-Teamspieler. „Wovon ich spreche, sind Entscheidungen vor allem mit Ball, das hat was mit der Spielintelligenz zu tun, mit der Selbstständigkeit.“

Der Sieg für Bayer sei „absolut verdient“, sagte Müller. „Die Analyse können wir kurz halten.“ Die Leverkusener, „die zocken einfach, die spielen Fußball, die suchen Lösungen“, sagte der Weltmeister von 2014. Das erwarte er auch von seiner Mannschaft. Stattdessen spiele das Bayern-Team zu statisch, „von a nach b, von b nach c, keiner hat die Freiheit, einfach zu zocken zu beginnen.“ Tuchel sagte dazu, Müller habe mit seiner Kritik „nicht unrecht. Wir hatten eine ganze Woche Zeit, uns darauf vorzubereiten. Wir wollten sehr offensiv verteidigen und den Spielfluss von Leverkusen gar nicht aufkommen lassen. Aber wir haben wahnsinnig schlechte Entscheidungen getroffen“, erklärte der Coach.

(sport.sky.de/SID/APA).

Beitragsbild: Imago.