Im Titelrennen der englischen Fußball-Premier-League hat sich der FC Arsenal am Samstag keine Blöße gegeben. Mit einem souveränen 3:0 gegen Mittelständler Fulham bauten die „Gunners“ ihren Vorsprung an der Tabellenspitze vorerst auf sechs Punkte aus. Verfolger Manchester City gastiert erst am Montag bei Everton und hat ein weiteres Spiel in der Hinterhand.

Am Weg zum höchsten Sieg seit Februar gelangen Arsenal alle Treffer bereits in der ersten Hälfte. Der schwedische Goalgetter Viktor Gyökeres erzielte zwei Tore selbst (9., 45.+4) und bereitete das 2:0 von Rückkehrer Bukayo Saka vor (40.).

Vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League in London gegen Atletico Madrid am Dienstag (Hinspiel: 1:1 – streame das Spiel am Dienstag live mit Sky X) konnte Trainer Mikel Arteta Schlüsselspieler wie Saka, der mit einer Achillessehnenblessur zuletzt fünf Spiele verpasst hatte, Declan Rice und Gyökeres frühzeitig auswechseln.

(APA) / Bild: Imago