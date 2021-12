Klassen verlässt die WSG Tirol

Der 21-jährige Linksverteidiger baut damit nach nur sieben Monaten in Wattens bereits wieder seine Zelte ab. Der neue Arbeitgeber des Deutschrussen, der von 1860 München nach Wattens kam und bei der WSG Tirol in 17 Bundesligaeinsätzen und 1359 Spielminuten auf sich aufmerksam machte, liegt in der russischen Premjer League derzeit auf dem neunten Tabellenplatz, 15 Zähler hinter Tabellenführer Zenit St. Petersburg.

Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Laut Medienberichten soll diese rund eine Million Euro betragen.

Artikelbild: GEPA