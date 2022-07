„Klassischer Selbstfaller“: Silberberger nach Auftaktpleite frustriert

Ärgerlicher Fehlstart für die WSG Tirol bei Aufsteiger Austria Lustenau: Trotz einer Vielzahl an Chancen geht das Team von Coach Thomas Silberberger nach einem 1:2 als Verlierer vom Platz.

„Wenn du so viele Topchancen vergibst und dann zwei so bescheurte Tore kriegst, dann verlierst du gegen Austria Lustenau“, war der WSG-Coach frustriert: „Das ist ein klassischer Selbstfaller, den wir da produzieren.“

Für die nächsten Wochen kündigt der Tiroler Betreuer Verstärkungen an – auch, um den internen Druck zu erhöhen: „Zuwachs muss so schnell wie möglich kommen. Die brauchen Druck, dass hat man schon in der Vorbereitung gesehen. Da muss schnellstmöglich was passieren.“

(Red.)